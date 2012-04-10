Вино допоможе схуднути?
11:54, 10 квітня 2012Зарубіжні новини
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Блокує розвиток жирових клітин
У червоному вині виявлена речовина, яка блокує розвиток жирових клітин.
Вона одержало назву піцеатаннол і діє, блокуючи рецептори інсуліну на жирових клітинах, таким чином, уповільнюючи або зупиняючи процес ліпогенезу в організмі.
Речовина міститься в червоному вині, чорниці, маракуйе і інших фруктах. Відкриття було зроблене в Китаї. Зараз учені працюють над виділенням речовини для виготовлення медичних препаратів для схуднення.
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