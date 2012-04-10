Червоне м'ясо вбиває людей

Дослідники з Гарвардської школи медицини в США звинувачують надмірне споживання червоного м`яса в одному з десяти випадків передчасної смерті.

Вони підрахували, що споживання навіть невеликої кількості обробленого м`яса: бекону, сосисок або ковбаси – підвищує ймовірність ранньої смерті на 20%. З ними згодні учені з Каролінського університету в Швеції, які з`ясували, що навіть одна сосиска в день шкодить здоров`ю, - повідомляють Коментарі.

У свою чергу надмірне споживання червоного м`яса підвищує ризик ранньої смерті на 12%. Згідно з результатами дослідження, його слід скоротити до 42 грам в день. Це еквівалентно одному великому стейку в тиждень.

На думку учених, така зміна раціону може запобігти одній з десяти передчасних смертей у чоловіків і одній з 13 – у жінок. Учені запевняють, що кориснішими для організму будуть страви з риби або птиці.

focus.ua