Мільйони американців можуть втратити житло

Мільйони американців перебувають під загрозою втрати житла через несплату боргів за іпотечними кредитами.

Про це сьогодні заявив Деніел Лайх, керівник групи експертів Міжнародного валютного фонду, що підготувала аналітичну доповідь про перспективи світової економіки, передає ІТАР-ТАСС.

"Близько 2,5 млн власників квартир і будинків у США вже позбавилися своєї власності. У ще 1,5 млн випадків громадяни (систематично) затримують платежі. Відповідно, вони також перебувають під загрозою втрати житла", - зазначив він. За його словами, "це жахливі цифри, й для вирішення питання необхідно щось робити".

У ході брифінгу для журналістів експерт не дав відповіді на запитання про те, які саме дії в зв`язку з цим необхідно робити. Проте в самій доповіді, підготовленій напередодні наміченої на наступний тиждень у Вашингтоні сесії Світового банку й МВФ, відзначається брак заходів у даному напрямку із боку адміністрації Президента Барака Обами. Зокрема, підкреслюється, що прийнята владою програма із забезпечення доступності житла недостатньо стимулює кредиторів і дуже складна.

Експерти МВФ також звернули увагу на те, що в рамках цього плану вдалося досі зробити доступнішими для отримувачів лише менше 1 млн кредитів з іпотеки. Спочатку ж адміністрація США мала намір таким чином допомогти 4 млн домовласників, які опинилися у важкій ситуації.

За оцінками фахівців, із кінця 2006 року близько 8 млн американців виявилися нездатними виплачувати іпотечні кредити і у зв`язку з цим зіткнулися із загрозою відчуження власності.