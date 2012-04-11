У Норвегії психіатри визнали Брейвіка осудним

У Норвегії проведено чергове психіатричне обстеження Андерса Брейвіка, який раніше зізнався в убивстві 77 людей.

Лікарі встановили, що А.Брейвік психічно осудний і дієздатний та може відповідати за свої вчинки, передає радіо «Свобода».

Це означає, що в разі визнання його винним у масовому вбивстві, він може бути засуджений до тюремного ув’язнення.

Нинішні висновки психіатрів суперечать раніше зробленій експертизі, згідно з якою А.Брейвік страждає на психічний розлад і замість в`язниці має бути відправлений до медичної установи.

33-річний норвежець має з`явитися перед судом 16 квітня. Його звинувачують в організації 22 липня минулого року вибуху в Осло й масовому вбивстві в молодіжному таборі на острові Утойя.

Сам А.Брейвік зізнався в скоєному, але не вважає себе винним. Він заявляє, що напади були необхідні, оскільки в Європі, за його словами, йде «громадянська війна проти ісламу».