Потрібні слова - для схуднення

Виявляється, щоб позбавитися зайвої ваги, потрібна не тільки сила волі, але і правильні слова.

Експеримент провели американські учені Ванесса Патрік і Хенрік Хагтведт. Вони зібрали 30 жінок і розділили їх на 3 групи. Перша, відмовляючись від смачної їжі, повинна була говорити: «Я не буду». Друга: «Я не можу». А третя обмежитися простим «ні».

Після 10 днів виявилось, що найчастіше від спокуси відмовлялися жінки з першої групи. Очевидно фраза «я не буду» сприяє зростанню самосвідомості і контролю. При цьому стратегія «я не можу» говорить про відмову від чогось бажаного і створює дискомфорт.

vegopolis.ru