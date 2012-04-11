Лікарі зможуть видавати лікарняні на 15 днів, але не продовжувати

Лікарі будуть видавати росіянам листки непрацездатності на термін до 15 календарних днів замість десяти, але продовжувати лікарняні буде лікарська комісія медустанови. Це випливає з наказу Мінсоцрозвитку Росії, який публікує "Російська газета".

Досі лікар міг сам видавати лікарняний на термін до 10 календарних днів до наступного огляду хворого і одноосібно продовжувати його на термін до 30 календарних днів. І тільки якщо термін тимчасової непрацездатності перевищував 30 календарних днів, лікарняний видавався за рішенням лікарської комісії.

"При амбулаторному лікуванні захворювань (травм), отруєнь та інших станів, пов`язаних з тимчасовою втратою працездатності громадянами, лікуючий лікар одноосібно видає громадянам листки непрацездатності терміном до 15 календарних днів включно. При термінах тимчасової непрацездатності, що перевищують 15 календарних днів, листок непрацездатності видається та продовжується за рішенням лікарської комісії, яка призначається керівником медичної організації ", - йдеться в наказі Мінсоцрозвитку. Новий бланк розрахований на автоматичне заповнення і має поліпшений захист від підробок.

З документа випливає, що лікарняний видається громадянину за його бажанням в день звернення або в день закриття лікарняного.

Крім того, змінюються терміни, на які лікарняний може надати стоматолог або фельдшер.

"Фельдшер або зубний лікар видає і продовжує листок непрацездатності на термін до 10 календарних днів включно", - говориться в документі.

Раніше вони могли видавати лікарняний на строк до 5 днів і продовжувати його на 10 днів, а у виняткових випадках після консультації з лікарською комісією - на 30 днів.