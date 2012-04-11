Кому категорично не можна пити знеболюючі

Сердечникам не можна давати знеболюючі. Згідно з останніми дослідженнями, вони гальмують одужання, пише Tenox. На думку вчених з Університету Брістоля, біль стимулює організм, змушуючи його швидше відновлюватися.

Це пояснює чому жертви серцевого нападу, які отримують морфін, частіше вмирають. Як відзначають вчені, субстанція P, молекула, пов`язана з больовим відчуттям, вивільняється з нервів в серце під час серцевого нападу. Дана молекула притягує стовбурові клітини в зону пошкодження.

Опинившись на місці, стовбурові клітини вже можуть почати роботу зі створення нових кровоносних судин, щоб підживити клітини серця кров`ю. А от експерименти з гризунами та первинні випробування на людині показали: необхідно створити терапію, яка дозволяє ефективно відновити тканини після серцевого нападу. І молекула, пов`язана з відчуттям болю, тут відіграє не останню роль.