Чим шкідливий солярій

Не нашкодь собі

Усі ми знаємо багато міфів про шкоду використання солярію. Але багато з нас із приходом весни ідуть на компроміс зі своєю розсудливістю в ім`я красивої та рівної засмаги на втомленій після зими шкірі.

Ось кілька правил користування солярієм:

1. Перш ніж ти вирішила почати ходити в солярій, очисти свою шкіру. Для цього скористайся скрабом. Він видалить омертвілі клітини шкіри, і в результаті засмага триматиметься значно довше і лягатиме рівніше.

2. Обов`язково користуйся кремами для засмаги в солярії, вони містять спеціальні речовини, що сприяють досягненню засмаги, та захищають шкіру від надмірної сухості, допомагають їй краще "ввібрати" випромінювання. Вони втримують вологу протягом 12 годин, знімають неприємний озоновий запах, живлять шкіру вітамінами А і Е.

3. Не забудьте про захист своїх губ! Для губ теж використовується спеціальний крем або бальзам.

4. Обов`язково захисти свої очі, одягни спеціальні захисні окуляри, які пропонують у салоні.

5. Волосся неодмінно збери в шапочку, інакше воно нагріватиметься й пересихатиме.

6. Почни відвідування солярію з найлегшої потужності ламп для того, щоб шкіра могла поступово звикнути до впливу ультрафіолету, набуваючи красивого відтінку.

7. Існує просте правило вибору потужності солярію: що більше ламп у солярії та що вони потужніші, то менше часу потрібно для одержання засмаги. Лампи високого тиску зазвичай мають потужність 160-200 Вт. Таких ламп у солярії в середньому може бути 40-52 штук. Такий тип солярію дуже підходить для тих, хто цінує свій час. Не забувай, що при найбільшій кількості ламп і їх високій потужності сеанс засмаги не повинен перевищувати 10-15 хвилин. Перший же сеанс у такому солярії взагалі не повинен тривати довше 5-7 хвилин.

8. Можеш скористатися турбосолярієм, вони відрізняються підвищеною комфортністю, бо в них є найдосконаліша на сьогодні система охолодження.

9. За півгодини до походу в солярій випий 1-2 склянки свіжого морквяного соку, в ньому найбільше вітамінів. Це корисно для шкіри та дасть більш красиву засмагу. А після солярію рекомендується випити чашку теплого зеленого чаю, по можливості з бергамотом, для тонізування організму!

10. Ефективність і користь засмаги залежать насамперед від особливостей і типу твоєї шкіри. Якщо після перших сеансів у тебе з`явилися на шкірі різні висипання, родимки почали збільшуватися, відвідування солярію слід припинити й одразу ж треба звернутися до лікаря.

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