Через спеку частіше помирають мешканці мегаполісів

Кожен "зайвий" градус середньої температури в сезони з аномально спекотним літом збільшує смертність жителів Сполучених Штатів на 5%, що особливо проявляється серед літніх людей, які проживають у великих мегаполісах. Про це заявляють кліматологи в статті, опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Аномально високі температури влітку і низькі взимку негативно впливають на здоров`я людини, особливо дітей і літніх людей, повідомляють РИА Новости.

Найбільше це виявляється у великих містах, де не так багато зелених насаджень, здатних знизити негативний ефект від зростання температури влітку. Так, під час періоду аномально спекотної погоди в 2010 році смертність в Москві зросла в два рази.

Група кліматологів під керівництвом Антонелло Занобетті з Гарвардської школи громадського здоров`я в Бостоні (США) оцінила те, як змінювалася смертність серед літніх жителів Сполучених Штатів під час жарких сезонів, проаналізувавши статистику, зібрану державною службою медичного страхування MediCare з 1985 по 2006 рік.

Автори статті вивчили дані за цей період і відібрали із статистики тих людей, які могли найбільше постраждати від спекотної погоди – людей з проблемами серцево-судинної системи, діабетиків і людей похилого віку.

В цілому науковці дослідили випадки смерті близько 10,5 мільйона осіб.

Учені зіставили статистику MediCare з тим, наскільки відхилялася середня температура літнього дня від норми для того регіону, де проживав "учасник" дослідження. Виявилося, що смертність американців збільшувалася досить сильно з появою "аномальної" температури.

Так, збільшення цієї температури на один градус Цельсія супроводжувалося зростанням смертності на 2% серед людей із захворюваннями серцево-судинної системи і на 4% для діабетиків.

В середньому, загальна смертність серед всіх категорій населення має зрости приблизно на 5% з кожним додатковим градусом температури.

Найгірше на потепління відреагували літні люди старші 74 років – їх смертність в середньому збільшилася на 2-4% порівняно з ростом смертності серед інших "учасників" дослідження.

Люди, які проживали в містах з великою площею озеленення, менше страждали від спеки – їх смертність була нижчою на 1-2% порівняно з тими американцями, які жили в "кам`яних джунглях".