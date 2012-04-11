Як пофарбувати яйця, щоб не отруїтися?

У Центрі споживчих експертиз «Тест» розповіли, яку небезпеку для здоров`я дорослих і дітей можуть таїти в собі пасхальні паски, посипання до них і фарбники для яєць.

Паски іноземного виробництва мають термін зберігання 3-6 місяців. Експертиза такої продукції показала наявність консервантів Е210 і Е200, і їх солей. Ці речовини забезпечують тривалий термін придатності і, за словами терапевта Н.Дерев’янко, в цілому безпечні для здоров`я. Проте при захворюваннях травної системи ці консерванти можуть спровокувати алергію, дисбактеріоз, проблеми з мікрофлорою кишечника. У вітчизняних пасках з терміном придатності 48 годин – 12 діб консервантів значно менше.

Посипання для паски і фарба для яєць, що містять синтетичні фарбники Е102, Е110, Е122, Е124, Е132, Е129, Е133 і Е171 потенційно небезпечні для діабетиків, людей з харчовими розладами або алергією, можуть спровокувати хвороби нирок і навіть рак. Природними фарбниками є червоні бетанин, жовтий лукаротин або куркумін.

Фахівці Центру «Тест» розповіли, що експертиза виявила в деяких зразках фарбників для яєць речовини, які можуть викликати затримку розвитку дітей, потрапивши в дитяче харчування. Це тартазин або Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129.

likar.info