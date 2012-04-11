Потужний землетрус біля берегів Суматри спричинив цунамі

Потужний землетрус стався в Індійському океані біля Західного узбережжя індонезійського острова Суматра.

Як повідомляє NEWSru, магнітуда оцінюється індонезійськими фахівцями у 8,9, а експертами Геофізичного інституту США - у 8,7.

Землетрус спричинив цунамі, яке найближчим часом може досягти узбережжя Суматри, а пізніше - інших країн.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 495 км на північний захід від міста Банда-Ачех (столиці провінції Ачех) на глибині 33 км, передає ІТАР-ТАСС.

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило. Пізніше біля берегів Суматри стався ще один землетрус: його магнітуда становила 6,5.

Президент Індонезії Сусіло Бамбанг Юдхойоно заявив, що "загрози цунамі немає, однак країна перебуває у повній бойовій готовності".

Тихоокеанський центр попередження цунамі опублікував список держав, яким може загрожувати "гігантська хвиля". До нього увійшли Індія, Шрі-Ланка, Австралія, М’янма, Таїланд, Мальдіви, Велика Британія, Малайзія, Маврикій, Сейшельські острови, Пакистан, Сомалі, Оман, Мадагаскар, Іран, ОАЕ, Ємен, Бангладеш, Танзанія, Мозамбік, Кенія, Сінгапур і деякі країни Південної Африки. Ці країни закликають вжити всіх можливих заходів безпеки.

За прогнозом Індійського центру попередження цунамі, хвилі заввишки до 6 м можуть обрушитися на східне узбережжя Індії, а також на Андаманські і Нікобарські острови.

Влада Таїланду оголосили про термінову евакуацію населення і туристів з шести провінцій країни у зв`язку із загрозою цунамі. Йдеться про провінції, розташовані на узбережжі. На їх території розташовані великі курортні центри. Людям наказано переховуватися на узвишшях якнайдалі від моря.