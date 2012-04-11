В Індонезії стався вже третій землетрус

В Індонезії стався вже третій за останні години землетрус магнітудою 8,6. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 6,2 милі.

За словами очевидців, відплив морської води після землетрусу, який традиційно супроводжується цунамі, становив 10 м, повідомляє агентство Reuters з посиланням на американські служби.

Індонезійські сейсмологи оцінюють магнітуду землетрусу у 8,8. Reuters також повідомляє, що загрозу цунамі на архіпелазі продовжили на дві години.

Раніше два землетруси сталися в індонезійській провінції Ачех, розташованій на острові Суматра, нагадує «Газета.ру».

Поштовхи відчувалися в Індії, Сінгапурі і Таїланді. Влада Таїланду евакуює населення у шести провінціях.

У Таїланді, на острові Пхукет, також оголошено загрозу цунамі.