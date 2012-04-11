Цунамі в Індійському океані - не буде

Сейсмологи відмінили попередження про можливість цунамі в Індійському океані, оголошене після сильного землетрусу, який стався біля побережжя Індонезії.

Як повідомляє радіо «Свобода», за даними експертів із американських і європейських сейсмологічних центрів, землетрус магнітудою понад 8,5 був «горизонтальним», тобто земна кора майже не рухалася у вертикальному напрямі, а саме це зазвичай викликає цунамі.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині більш як 30 км під морським дном біля побережжя індонезійської провінції Ачех. Його магнітуда становила 8,7. Повідомлень про жертви і руйнування немає.