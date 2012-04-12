Сонце зміцнює чоловічу силу

Сонячні ванни збільшують сексуальне ваблення чоловіків, довели австралійські учені з медичного університету в Граці. Під дією сонячних променів шкіра виробляє вітамін D, який підвищує в організмі рівень чоловічого гормону тестостерона.

У проведеному ними дослідженні брали участь 2,3 тис. чоловіків. Виявлено, що дефіцит вітаміну D супроводжується низьким рівнем тестостерона у чоловіків. Разом з тим, сезонна відмінність у складі крові відмічена у всіх чоловіків. Найвищий рівень вітаміну D і тестостерона в серпні, а найменший – в березні.

Разом з тим, зловживання відпочинком на сонячних пляжах загрожує розвитком раку шкіри, нагадують медики.

likar.info