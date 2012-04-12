Які продукти захищають серце?

Названі кращі продукти для зниження ризику серцево-судинних захворювань. Ними є полуниця і нежирна яловичина, заявили учені з університету Оклахоми. Ці продукти допомагають підтримувати рівень холестерину в нормі.

Проведені дослідження показали, що регулярне вживання полуниці (щодня протягом 2-х місяців) знижує рівень «поганого» холестерину в крові на 11%. Вітамін С, фолієва кислота, натрій, клітковина, фітостероли, що містяться в полуниці, сприятливо впливають на серце і судини.

Крім того, дослідження показали, що 100-120 г нежирної яловичини в день знижують рівень холестерину в крові на 10%. Сприяють цьому також зелений чай, чорний шоколад, насіння льону. У свою чергу, підвищений рівень цієї речовини є одним з чинників ризику хвороб серця і судин.

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