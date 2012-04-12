Позіхання допомагає працювати мозку

11:45, 12 квітня 2012
Зарубіжні новини
0

Підтримує увагу людини

Незважаючи, на те, що позіхання в багатолюдному місці не вказує на вишукані манери, воно є потужним психологічним механізмом, який підтримує увагу людини.

Позіхання, хоч і передує сну, не прискорює його настання, а швидше відкладає.

Еволюційне значення позіхання полягає у необхідності цілої групи людей залишатися напоготові при наближенні небезпеки в темний час доби.

Твердження, про те, що позіхання – це наслідок дефіциту кисню було спростовано вченими з університету Албані (Нью-Йорк). Їхня експериментальна праця доводить, що зниження у крові кисню і зростання концентрації вуглекислоти не зумовило такої реакції.

Інша версія, яку підтвердили результати роботи, у тому, що позіхання допомагає охолодити мозок і поліпшити його роботу.

Фізіологія носової порожнини така, що при нормальному функціонуванні, через неї поступає достатня кількість холодного повітря, який поліпшує роботу мозку.

 

tv.ukr.net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter