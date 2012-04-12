Дитяче харчування ...не містить поживних речовин

Як з`ясувалося, популярне харчування для дітей не є таким корисним, як про це говорить його виробник. Учені з Університету Грінвіча провели аналіз, результати якого свідчать про те, що воно практично не містить важливих елементів, в яких дитячий організм має потребу для нормального розвитку і зросту, а також захисту від різних захворювань.

Отже, більшість марок харчування не містять навіть 20% рекомендованої кількості цинку, кальцію, магнію, заліза і решти речовин, що є дуже важливими для дитини. Виходить, якщо годувати малюка так, у нього почне розвиватися авітаміноз і, ймовірно, будуть відхилення під час розвитку.

Фахівці з університету протестували близько 8 найбільш поширених м`ясних продуктів для дітей, розрахованих на малюків у віці від півроку до року, а також 4 овочевих пюре.

brisknews.ru