Чим корисні силові тренування

Біохіміки університету Мічигану в результаті наукового експерименту виявили, що лише одна силова тренування різко знижує ризик захворіти діабетом II типу.

Автори роботи стверджують, що фізичне навантаження підвищує здатність м`язової тканини переробляти жирні кислоти, а це в свою чергу, підвищується чутливість організму до інсуліну. Адже саме через знижену чутливість до інсуліну (або інсулінової стійкості) організм перестає використовувати цукор, що є у крові. Як наслідок, починається діабет.

Керівник дослідження професор Джеффрі Горовіц заявив, що в результаті експерименту вдалося з`ясувати, як фізичні вправи в загальному підвищують чутливість до інсуліну. Механізм вдалося відстежити за допомогою добровольців, які спеціально погладшали.

"Кров товстунів через великий обсяг жирової тканини перенасичена жирними кислотами, які, потрапляючи у м`язи і печінку, заважають інсуліну регулювати споживання цукру, - пояснив співавтор роботи аспірант Сімон Шенк. - В м`язових клітинах жирні кислоти зберігаються у вигляді внутрішньом`язового тригліцеридів (IMTG) . Підвищений вміст IMTG в м`язах часто спостерігається при інсуліновій стійкості у людей, що страждають на ожиріння і хворих з діабетом 2 типу. Однак сам IMTG не призводить до вироблення інсулінової стійкості, а лише служить індикатором того, що в м`язах багато жирних кислот. А проблеми виникають через продукти розпаду жирних кислот, які викликають у м`язах запалення ".

Щоб підтвердити своє припущення, дослідники запросили 8 худих жінок. І ввели їм у кров жирні кислоти для імітації кількості жирних кислот у жінок, що страждають ожирінням. Чутливість до інсуліну вимірювали як до, так і після 90-хвилинного силового тренування. Тренування не просто повернули чутливість до інсуліну, а й підвищили її на 25% в порівнянні з нормальним рівнем.

Газета.Ru