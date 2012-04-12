Вироби з борошна погіршують зір

Американські учені з Дослідницької лабораторії харчування і зору, а також Центру вивчення людського харчування і старіння заявили про те, що надмірне споживання борошняних продуктів може призвести не тільки до зростання маси тіла, а й до втрати зору.Дослідження виявили прямий зв`язок між дієтою з високим глікемічним індексом та зростанням ризику погіршення зору. У ході експерименту проаналізовано дані щодо стану здоров`я і дієтичне харчування 4 тисяч чоловіків і жінок від 55 до 80 років. Виявилось, що часте споживання продуктів, які багаті на вуглеводи (рис, макарони, хліб) призводить до дегенерації макули - центральної частини сітківки. Учені зазначають, що майже кожна людина старша 40 років схильна до цього захворювання, ефективної терапії для лікування немає.

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