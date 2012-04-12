Вироби з борошна погіршують зір

12:40, 12 квітня 2012
Зарубіжні новини
0

Дегенерує сітківка

Американські учені з Дослідницької лабораторії харчування і зору, а також Центру вивчення людського харчування і старіння заявили про те, що надмірне споживання борошняних продуктів може призвести не тільки до зростання маси тіла, а й до втрати зору.Дослідження виявили прямий зв`язок між дієтою з високим глікемічним індексом та зростанням ризику погіршення зору. У ході експерименту проаналізовано дані щодо стану здоров`я і дієтичне харчування 4 тисяч чоловіків і жінок від 55 до 80 років. Виявилось, що часте споживання продуктів, які багаті на вуглеводи (рис, макарони, хліб) призводить до дегенерації макули - центральної частини сітківки. Учені зазначають, що майже кожна людина старша 40 років схильна до цього захворювання, ефективної терапії для лікування немає.

www.ukrindustrial.com
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter