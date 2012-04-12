Потужний землетрус стався в Мексиці

13:37, 12 квітня 2012
Зарубіжні новини
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Осередки - на глибині 10 км під землею

Два сильний підземних поштовхи магнітудою 6,9 і 6,2 зареєстровано в Нижній Каліфорнії, найпівнічнішому штаті Мексики.

Епіцентри землетрусів знаходилися приблизно за 50 кілометрів від муніципалітету Санта Ісабель, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на Геологічну службу США.

У ніч на четвер, 12 квітня, в цьому регіоні вже стався один землетрус - магнітудою 6,5 за 39 кілометрів від міста Артеага.

Осередки землетрусів були розташовані на глибині 10 кілометрів під землею.

Мексика, розташована на трьох тектонічних плитах, є одним із найбільш сейсмічно небезпечних регіонів світу.

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