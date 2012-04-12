У Білорусі внаслідок ДТП загинув громадянин України

Сьогодні вночі у Білорусі на автошляху Брест – Мінськ (Брестська область) сталася ДТП за участю українського мікроавтобуса, у якому перебувало 14 пасажирів.

Внаслідок ДТП один громадянин України загинув на місці, ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження та після надання їм першої медичної допомоги повернулись на Батьківщину, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України у Бресті.