У Білорусі внаслідок ДТП загинув громадянин України
15:27, 12 квітня 2012Зарубіжні новини
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На автошляху Брест – Мінськ
Сьогодні вночі у Білорусі на автошляху Брест – Мінськ (Брестська область) сталася ДТП за участю українського мікроавтобуса, у якому перебувало 14 пасажирів.
Внаслідок ДТП один громадянин України загинув на місці, ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження та після надання їм першої медичної допомоги повернулись на Батьківщину, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.
Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України у Бресті.
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