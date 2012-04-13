У світі подвоїться кількість хворих на недоумкуватість - ВООЗ

Кількість хворих на недоумство (деменцією) у світі до 2030 року збільшиться удвічі.

Такі дані містяться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

За інформацією ВООЗ, на даний час у світі на деменцією страждають близько 35,6 мільйонів осіб. Експерти організації прогнозують, що до 2030 року кількість таких пацієнтів подвоїться, а до 2050-му - зросте майже утричі і перевищить 115 мільйонів.

Згідно зі звітом, навіть у розвинених країнах від 50 до 80% випадків деменції залишаються невиявленими. Державні програми діагностики недоумства і медичної допомоги таким хворим застосовуються лише у восьми країнах світу.

На даний час 58% хворих на деменцію є жителями країн, що розвиваються. За прогнозами ВООЗ, до 2050 року на частку таких держав припадає більш як 70% пацієнтів, які страждають на недоумство.

Пацієнти, які страждають на хворобу Альцгеймера, становлять від 20 до 70% усіх хворих на деменцію залежно від їх статі і вікової категорії.