Дієтологи - проти паски з жирного сиру

Лікарі-дієтологи рекомендують людям готувати або купувати паски зі знежиреного сиру і без вершкового масла.

На думку старшого наукового співробітника клініки Інституту харчування РАМН, кандидата медичних наук Юлії Немінової, сирні та здобні паски - це висококалорійні продукти з великим вміст жиру, тому їх не рекомендується вживати відразу після закінчення посту.

- Паска - досить жирний продукт харчування. Бажано хоча б не класти в неї вершкове масло або приготувати з нежирного сиру. І поменше додавайте в неї солодкого - цукру, родзинок, цукатів, - радить лікар-дієтолог Державного науково-дослідного центру профілактичної медицини Мінздоровсоцрозвитку РФ, кандидат медичних наук Рузанна Еганян.

Також лікарі-дієтологи закликають православних не захоплюватися в Пасху вживанням яєць, бо вони збільшують кількість холестерину в організмі. Особливо це стосується людей, у яких цей показник підвищений. Споживання яєць для осіб з високим рівнем холестерину бажано обмежити до 1-2 на добу, - відзначають фахівці.

РИА Новости