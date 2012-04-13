Солярій - це наркотик

Безкінечно дов­гою зи­мою ба­га­то мріють погрітися на сонці - хо­ча б штуч­но­му.

Але бу­де­мо уважні: психіатр з Те­хась­ко­го університету Бріон Адинофф (Bryon Adinoff) довів, що при­страсть до солярію мо­же ста­ти справ­жнь­ою залежністю.

За до­по­мо­гою то­мо­гра­фа він про­де­мон­ст­ру­вав, як після се­ан­су у любителів штучної за­сма­ги посилюється кровообіг в тих ділянках моз­ку, які бе­руть участь у формуванні аддікцій (до наркотиків, тю­тю­ну, азарт­них ігор).

А фаль­ши­вий солярій, в яко­му був по­став­ле­ний фільтр на ультрафіолетові промені, ніякої дії на ці ділянки моз­ку не чи­нив...

zhinka.info