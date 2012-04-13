Солярій - це наркотик
10:02, 13 квітня 2012Зарубіжні новини
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Безкінечно довгою зимою багато мріють погрітися на сонці - хоча б штучному.
Але будемо уважні: психіатр з Техаського університету Бріон Адинофф (Bryon Adinoff) довів, що пристрасть до солярію може стати справжньою залежністю.
За допомогою томографа він продемонстрував, як після сеансу у любителів штучної засмаги посилюється кровообіг в тих ділянках мозку, які беруть участь у формуванні аддікцій (до наркотиків, тютюну, азартних ігор).
А фальшивий солярій, в якому був поставлений фільтр на ультрафіолетові промені, ніякої дії на ці ділянки мозку не чинив...
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