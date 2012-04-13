Популярні дієти не допомагають від ожиріння

Найефективнішими способами позбавлення від надмірної ваги є старі, перевірені методи — скорочення споживання жиру і фізичні вправи.

За словами учених з Медичного центру Бети Ізраель (США), це дуже обнадійливі новини, оскільки навіть 5-процентне скорочення ваги може благотворно позначатися на здоров`ї, передає Компьюлента.

Фахівці проаналізували дані про чотири з гаком тисячі громадян, що ожиріли, зібрані в 2001–2006 роках в ході досліджень National Health і Nutrition Examination Survey.

Найуспішніше із зайвою вагою боролися ті, хто присвячував більше часу заняттям фізкультурою і не налягав на жирне. Крім того, виявилася кореляція між участю випробовуваних в програмах по скиданню ваги і бульшим кількістю втрачених кілограмів, що може свідчити про важливість структури режиму втрати зайвої ваги. І хоча ті, хто приймав прописані лікарем ліки для схуднення, теж вдало розлучалися з надмірними кілограмами, частка респондентів, що вибрали такий спосіб повернення до стрункості, була дуже мала.

Учені також відзначають, що втраті зайвої ваги не сприяли популярні дієти, нечасте харчування, прийом препаратів для схуднення, що продаються без рецепту, і споживання дієтичної їжі.

focus.ua