У Кувейті можуть ввести страту для богохульників.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», відповідний закон напередодні було ухвалено в першому читанні.

У березні в Кувейті було арештовано чоловіка, який у своєму мікроблозі нібито образив почуття мусульман. Сам заарештований стверджує, що його Twitter було зламано. Цей випадок викликав великий резонанс.