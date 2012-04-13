У Кувейті можуть ввести страту для богохульників
11:22, 13 квітня 2012Зарубіжні новини
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У Кувейті можуть ввести страту для богохульників.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», відповідний закон напередодні було ухвалено в першому читанні.
У березні в Кувейті було арештовано чоловіка, який у своєму мікроблозі нібито образив почуття мусульман. Сам заарештований стверджує, що його Twitter було зламано. Цей випадок викликав великий резонанс.
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