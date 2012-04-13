Чим корисний березовий сік

Початок і середина квітня — найкращий час для збирання березового соку. Збирають його з з дерев, діаметр яких перевищує 30 см. За день з однієї берези збирають не більше 3 літрів соку.

"Сік збираю кожної весни. У березі роблю акуратний отвір глибиною 2-3 сантиметри. В отвір вставляє металеву трубочку, а до неї приладную банку з широким горлом або відро. З одного дерева слід збирати не більше трьох літрів. Якщо натече більше, береза може загинути", - розповів кореспонденту Gazeta. ua Олександр Пампушка з села Ємчиха, що на Київщині.

"Отвір роблю на півтораметровій висоті від землі. Його краще робити з північного боку берези, там збирається найбільше соку", - додав він.

За сезон Олександр збирає 50 літрів соку. Робить з нього квас.

"Сік проціджую через марлю. Додаю цукор, родзинки і сухофрукти. Все добре перемішую і лишаю на три дні, щоб бродило. Квас розливаю в чисті пляшки і закриваю кришками. Найкраще зберігати квас в підвалі. Його можна пити так і використовувати для приготування окрошки", - поділився Олександр.

Дієтолог Владислав Карпенко радить вживати березовий сік при авітамінозі, бронхітах, анемії і ревматизмі.

"Березовий сік не тільки смачний, але й дуже цілющий. Він містить фруктовий цукор, органічні кислоти, вітаміни й мікроелементи. В його складі є залізо, кальцій, глюкоза і мінеральні речовини. Сік ефективно бореться з хворобами сечового міхура, нирок, печінки і шлунку. Постійно вживання березового соку допомагає позбутися навіть каменів у нирках", - сказав він.

"Березовий сік допомагає подолати авітаміноз, зміцнює імунітет і підвищує тонус організму. Склянка березового соку вранці забезпечить бадьорість і гарний настрій на весь день", - додав Владислав Карпенко.

Також він розповів, що березовий сік застосовують і в косметології.

"Для боротьби з вуграми, обличчя протирають свіжим соком двічі на день. Якщо непокоїть лупа, соком слід мити голову впродовж трьох днів. На четвертий про цю проблему назавжди забудете".

gazeta.ua