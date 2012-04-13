Шоколад - пігулка доброти
11:56, 13 квітня 2012Зарубіжні новини
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Глюкоза сприяє прояву доброти і великодушності
Американські вчені стверджують, що глюкоза сприяє прояву доброти і великодушності, повідомляють місцеві ЗМІ.
Любителі шоколаду швидше прощають образи оточуючих. Дієтологи радять з`їдати по 40 г темного шоколаду на день, щоб уникнути стресу.
Таку терапію слід проводити протягом двох тижнів. Цього часу буде достатньо, щоб вберегти себе від нервового зриву і не заробити проблем із зайвою вагою.
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