Вагітним шкідливо їсти з пластикового посуду
Особливо, якщо під серцем дочка
Вагітним, особливо, які носить під серцем дочок, варто утриматися від вживання консервів і їжі з пластикового посуду.
Бісфенол в останні роки став одним з найбільш обговорюваних в медицині хімікатів. Бісфенол А, або BPA, - це промисловий хімікат, який використовується для виготовлення твердих пластмасових пляшок і багаторазових стаканчиків.
Він також застосовується у виробництві консервів та упаковок для напоїв, у тому числі й деяких сумішей дитячого харчування. Лікарі вважають його найнебезпечнішим хімікатом з нині споживаних людством.
У 2008 році Комісія з контролю за ліками і продуктами США визнала його повністю безпечним для здоров`я, що викликало різку хвилю критики з боку медичного співтовариства, оскільки вже на той момент його шкода була встановлена численними дослідженнями.
У 2010 році під тиском громадськості представники Комісії визнали, що вплив бісфенолу на організм "викликає деяке занепокоєння" – однак, жодних заборон на його використання, незважаючи на вимоги лікарів, введено не було.
Традиційно лікарі радять остерігатися даного хімікату, і в першу чергу ця порада відноситься до вагітних жінок і малолітніх дітей - на них він, імовірно, впливає найбільшою мірою.
Це твердження повністю підтверджується останніми даними групи британських учених. Дослідники протестували 244 вагітних жінок і їх 3-літніх дітей на предмет впливу Бісфенолу А. Було виявлено, що при високому рівні змісту Бісфенолу А у матерів в процесі вагітності їх діти більш схильні проявляти ознаки гіперактивності, тривожності і депресії.
Особливо наголошується, що ці проблеми з поведінкою з`являються тільки у дівчаток. Учені поки не можуть пояснити, чому.
Вони висунули гіпотезу, згідно з якою високий рівень вмісту бісфенолу впливає на рівень тестостерону у дитини.
Якщо це дівчинка, то тестостерон, який у неї в нормі повинен бути на низькому рівні, впливає на її організм негативно, як раз і стаючи причиною поведінкових проблем.
Поки що американський Департамент охорони здоров`я і соціальних служб пропонує вагітним: уникати використання пластикового посуду; скоротити споживання консервованих продуктів, замість цього вибирати свіжі або заморожені фрукти та овочі; використовувати скляну тару для нагріву їжі в мікрохвильовій печі.