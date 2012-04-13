Чим корисний цикорій

Відвар і настоянку цикорію використовують при гастритах і хворобах печінки. Та, виявляється, цикорій допомагає також у випадку істерики. Крім того, його можна пити в профілактичних цілях — для очищення і зміцнення імунної системи організму, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Для лікування застарілих і хронічних захворювань печінки і нирок використовують корінь. Посилення ефекту можна домогтися, додавши до висушеного і подрібненого коріння цикорію в рівних пропорціях: полин, корінь осоту, сухі стручки білої квасолі, кропиву, деревій, звіробій, польовий хвощ, верес та золотарник. Якщо не лінуватися і пити настій щодня в один і той же час, то за півроку можна добитися повного вилікування задавненої виразки, що вимагає операції.

Дивовижні результати дає цикорій і при відновленні зору. Правда, з цією метою використовують сік з коренів рослини. Бажано в суміші з соком моркви, петрушки і селери. Пийте щодня по 250 мілілітрів суміші соків в рівних частинах, і через кілька місяців зір відновиться.