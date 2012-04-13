Як попередити цистит?
Корисні поради
Корисні поради, які допоможуть попередити цистит:
1. Ні за яких обставин не забувайте про гігієну дівчинки.
2. Не допускайте переохолодження.
3. Давайте пити більше води і всіляких соків. Особливо корисний журавлинний сік.
4. Вчіть дівчинку не допускати надмірного наповнення сечового міхура.
5. По можливості, відмовтеся від одягу, який надмірно обтягує шкіру. Він може призводити до погіршення кровообігу в області тазу.
6. Якщо у дитини часті запори, намагайтеся збільшити в раціоні зміст свіжих і сирих овочів і фруктів.
7. При туалеті статевих органів дівчинки використовуйте мило з нейтральним кислотно-лужним балансом.
Таким чином, у профілактиці циститу важливу роль грають дотримання правил особистої гігієни, своєчасне лікування запальних захворювань.
Якщо вас все-таки наздогнало таке захворювання як цистит, вам слід якомога швидше звернутися до лікаря, щоб він зміг призначити відповідну терапію. Можна відзначити, що на сьогоднішній день, своєчасне звернення до лікаря допоможе перемогти цистит в досить стислі терміни, і запобігти переходу захворювання в хронічну стадію - хронічний цистит.
При правильному підході до лікування циститу і дотриманні пацієнтом всіх рекомендацій лікаря, можна домогтися тривалої ремісії хронічного циститу, а в деяких випадках повного одужання.