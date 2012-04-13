Як попередити цистит?

Корисні по­ра­ди, які до­по­мо­жуть по­пе­ре­ди­ти цис­тит:

1. Ні за яких об­ста­вин не за­бу­вай­те про гігієну дівчинки.

2. Не до­пус­кай­те пе­ре­охо­лод­жен­ня.

3. Да­вай­те пи­ти більше во­ди і всіляких соків. Особ­ли­во ко­рис­ний жу­рав­лин­ний сік.

4. Вчіть дівчинку не до­пус­ка­ти надмірного на­пов­нен­ня се­чо­во­го міхура.

5. По можливості, відмовтеся від одя­гу, який надмірно обтягує шкіру. Він мо­же при­зво­ди­ти до погіршення кровообігу в області та­зу.

6. Як­що у ди­ти­ни часті за­по­ри, на­ма­гай­те­ся збільшити в раціоні зміст свіжих і си­рих овочів і фруктів.

7. При туалеті ста­те­вих органів дівчинки ви­ко­рис­то­вуй­те ми­ло з нейтраль­ним кис­лот­но-луж­ним ба­лан­сом.

Та­ким чи­ном, у профілактиці цис­ти­ту важ­ли­ву роль гра­ють до­три­ман­ня пра­вил особистої гігієни, своєчасне лікування за­паль­них за­хво­рю­вань.

Як­що вас все-та­ки наз­дог­на­ло та­ке за­хво­рю­ван­ня як цис­тит, вам слід яко­мо­га швид­ше звер­ну­ти­ся до лікаря, щоб він зміг при­зна­чи­ти відповідну терапію. Мож­на відзначити, що на сьогоднішній день, своєчасне звер­нен­ня до лікаря до­по­мо­же пе­ре­мог­ти цис­тит в до­сить стислі терміни, і запобігти пе­ре­хо­ду за­хво­рю­ван­ня в хронічну стадію - хронічний цис­тит.

При пра­виль­но­му підході до лікування цис­ти­ту і дотриманні пацієнтом всіх рекомендацій лікаря, мож­на до­мог­ти­ся тривалої ремісії хронічного цис­ти­ту, а в де­я­ких ви­пад­ках пов­но­го оду­жан­ня.

dytyna.info