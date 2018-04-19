Чим корисна зелена кава

Всі знайомі із смаком натуральної кави, розчинної кави, а ось про зелену мало хто знає. Що ж за звір такий, ця зелена кава?

Небагато з історії кави

Батьківщина кави – ефіопська провінція Каффа, а культурі її обробітку більш як 800 років. Навколо будь-якого напою складається безліч міфів і оповідей, і кава – не виняток. Якщо вірити найвідомішій легенді, то дякувати за напій, що бадьорить, слід пастухові на ім`я Калді. Одного разу хлопець відмітив дивну поведінку своїх кіз після випасу на новому пасовищі – тварини не спали весь день і пустували всю ніч. Калді постежив за козами і здогадався, що грайливими і жвавими тварин зробили ягоди кавового дерева. Щоб підтвердити своє припущення, він зважився на перше в світі дослідження, присвячене каві, і сам покуштував чудових ягід, після чого пустився в танок, відчувши надзвичайний прилив бадьорості.

У цей самий час повз проходив настоятель монастиря, що знаходився недалеко від місця випасу кіз, він помітив танцюючого Калді, і поцікавився причиною веселості хлопця. Калді щиросердо розповів про чудові ягоди. Тоді настоятель зібрав жменю ягід і листя кавового дерева і вирішив приготувати з них відвар, щоб напоїти своїх ченців. Так відбулося друге в світі дослідження, присвячене каві. Експеримент виявився вдалим, і ченці перестали засинати під час нічних молитов.

Кава пройшла довгий шлях перед тим, як опинитися в наших чашках. Сьогодні це один з найбільш популярних напоїв в світі. Всі знайомі із смаком натуральної кави, розчинної кави, а ось про зелену мало хто знає.

Отже, зеленою кавою називають кавові зерна, які не обсмажувалися. Здобувають ці зерна з плодів кавового дерева - ягід. В процесі спеціальної обробки, зерна кави звільняють від солодкуватої м`якоті ягоди. Смак зеленої кави схожий на смак звичайної, але особливий мікс натуральних добавок надає йому насичений аромат, що запам`ятовується.

У чому користь зеленої кави?

Зелена кава багата хлорогеновою кислотою, яка є найпотужнішим антиоксидантом, що очищає організм від вільних радикалів. Антиоксидантів в ній більше, ніж у червоному вині, оливковій олії і навіть зеленому чаї. «Існує, звичайно, значно більше позитивного, ніж негативного у впливі кави на здоров`я», - говорить Френк Ху, професор Гарвардської школи суспільної охорони здоров`я.

Сучасні учені практично щороку виявляють щось нове про користь і шкоду кави. Але слід враховувати, що проводячи дослідження, пов`язані з кавою, учені не примушують людей пити кави, вони лише вивчають стан здоров`я любителів кави. Існує цілком реальна історія про кавомана, який пив напій, мало не 40 разів на день і дожив до 114 років. Напевно, організм цієї людини був міцним, можливо, щось з його звичок впливало на сприйняття напою організмом, швидше за все він вів активне життя і мав хороші генетичні дані...

Слід врахувати безліч чинників і зіставити масу особливостей, щоб одержати переконливі докази потенційних вигод споживання кави. Як би там не було, але досліди, що проводяться серед людей в різних країнах, і дослідження за участю тварин, показали безліч позитивних сторін впливу зеленої кави. Ось деякі з них:

Зелена кава покращує форми

Вживання зеленої кави – ефективний спосіб боротьби з надмірною вагою. Японські учені довели, що поєднання кофеїну і хлорогенової кислоти в зеленій каві, перешкоджає поглинанню жирів і допомагає зменшити жирові відкладення. Звичайно ж, сама по собі зелена кава не дасть відчутних результатів, необхідно вживати напій у поєднанні з дієтою і вправами.

Зелена кава покращує самопочуття

Зерна зеленої кави містять дубильні речовини, пуринові алкалоїди, зокрема кофеїн. Кофеїн відвіку застосовується як тонізуючий засіб, стимулятор фізичної і розумової активності, допомагає при спазматичних головних болях (мігрені). Кофеїн покращує пам`ять і лімфодренаж, стимулює роботу серцево-судинної системи.

Олія зерен зеленої кави покращує зовнішній вигляд

Успішно зелені кавові зерна застосовуються і в косметології і естетичній медицині. Олія, приготована з них, використовується:

•Для зміцнення волосся, поліпшення їх росту і відновлення блиску

•Для тривалого зволоження шкіри і підвищення її захисних функцій

•Для профілактики виникнення зморшок

•Для догляду за чутливою і сухою шкірою

•Для усунення розтяжок і рубців

•Для боротьби з целюлітом

•Для лікування опіків

Багато наукових досліджень, присвячених каві, дають нам суперечливі дані про користь і шкоду напою, але все-таки багато учених все ж таки згодні з тим, що кава стимулює діяльність головного мозку, бадьорить, тонізує і покращує кровопостачання судин.

Безперечне одне – натуральна кава, зварена за правилами і споживана в розумних кількостях (1-2 чашки в день), не нашкодить вашому здоров`ю, а насолода улюбленим напоєм подарує хвилини незаперечного задоволення.

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