Брейвік хоче довести, що його дії були самозахистом

Норвезький терорист Брейвік обрав боротьбу з мультикультурністю основою свого захисту у суді, бажаючи таким чином довести, що він самозахищався розстрілюючи дітей.

Норвезький терорист Андерс Брейвік, обвинувачений у вбивстві 77 осіб, в якості лінії захисту обрав версію самооборони повідомляє Дзеркало тижня. Про це повідомив адвокат Брейвіка Геір Ліппестад. За його словами, за законом він зобов`язаний виконати побажання клієнта. Така лінія захисту не погіршить його положення, вважає захисник.

«Звичайно, ми розуміємо, що з таким захистом ми далеко не просунемося, але представити його позицію — це наш обов`язок», — заявив адвокат.

На засіданні суду адвокати будуть ставити Брейвіку питання, які дозволять йому пояснити свою позицію. Правильне подання позиції Брейвіка буде основним завданням захисту.

Імовірно, саме боротьба з мультикультуралізмом лежить в основі спроби Брейвіка довести, що його дії були самообороною.