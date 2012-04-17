Любителі суші ризикують своїм здоров’ям

Про це повідомляють ЗМІ Гонконгу з посиланням на дані досліджень, обнародуваних фахівцями Центру безпеки харчування Сянгана.

Особливу групу ризику, на думку вчених, складають підлітки і вагітні жінки, оскільки ртуть негативно впливає на процес зростання і уповільнює розвиток зародка.

Учені протестували 280 різних видів риби, включаючи консервовану, на предмет змісту метілртуті- найтоксичнішої органічної сполуки ртуті, яка вирізняється здатністю ефективно взаємодіяти з елементами ферментативних систем організму і з рідинами.

Метілртуть накопичується в їжі, особливо в рибі, і не знищується при тепловій обробці. Надлишок змісту метілртуті в організмі призводить до порушень нервової системи, зору, слуху, координації і пам`яті.

Високим вмістом метілртуті вирізняються ті породи риб, які знаходяться на вершині харчового ланцюжка і довше живуть, а також великі хижаки.

Зокрема, на думку вчених, потрібно відноситися з обережністю до споживання червоного морського ляща - вміст ртуті в ньому перевищує допустимі 500 мікрограмів на кілограм.

Любителі суші і сашимі з цієї риби повинні обмежувати себе 20 шматочками в тиждень. Досить високий вміст ртуті у жовтоспинного морського ляща, жовтохвостої баракуди і тунця.

Вагітним жінкам рекомендується виключити тунця з меню, а також уникати вживання великих хижаків - акули, риби-меч.

Учені рекомендують тим, хто планує вагітність, перестати вживати ці види риби за шість місяців до планованого зачаття, відзначають ЗМІ.

