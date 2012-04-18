Вранішній шматочок торта допоможе схуднути

Ізраїльські дослідники з Тель-Авівського університету стверджують, що десерт, що містить білки і вуглеводи калорійністю 600 ккал, наприклад, шматочок шоколадного торту, може стати частиною збалансованої дієти, допоможе знизити надмірну вагу і зберегти її в нормі тривалий час, повідомляють зарубіжні ЗМІ.

Учені провели дослідження, в рамках якого протягом 32 тижнів спостерігали за добровольцями, до сніданку яких входило печиво, тістечка або шоколад, а також за тими, хто уникав цих продуктів. У результаті, ті, хто їли солодке на сніданок, схудли більше, а також змогли після закінчення дієти зберегти отриманий результат.

Фахівці пояснили, що вранці обмін речовин в організмі найбільш активний, і отримані у цей час калорії організм здатний ефективно витра прочатитягом дня. Спроба повністю уникнути солодощів під час дієти може сформувати психологічну залежність від цих продуктів у довгостроковій перспективі. Додавання десертів до сніданку може зменшити тягу до них протягом дня, а " зайві" калорії будуть витрачені.

Експерти підкреслили, що дуже суворі дієти спочатку ефективні, але найчастіше втрачена вага повертається назад. Результати дослідження показують, що дієта повинна бути реалістичною і бути прийнятною, як постійна частина способу життя.