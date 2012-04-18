Як зробити нігті міцними?

"Хочете мати гарні і здорові нігті, треба правильно харчуватися, - каже львівська манікюрниця Анна Пащенко. - Їжте сир, рибу, моркву, пийте молоко і томатний сік. Якщо нігті кришаться, в організмі не вистачає вітаміну С і кальцію. Якщо слояться і кришаться, перестаньте мити посуд без рукавичок. Від частого контакту з водою нігті стають товстішими. Від виснажливих дієт — ламкими".

Догляд за нігтями не виключає догляд за руками. Аби руки не були шершавими і обвітреними, мастіть руки кремом перед сном, втирайте його у нігтьові пластини.

"Але не наносьте перед тим, як покриєте лаком. Лак відлущиться за день, - каже майстрина з манікюру. - Зараз повно лаків для догляду за нігтями, але навіть серед дуже дорогих є підробки — звичайний прозорий лак продають під етикеткою лікувального, а там ніякого кальцію і вітамінів. Краще купіть вітамін А у желатинових капсулах і втирайте його у пластини".

За тиждень у жінок нігті відростають на 1 мм, у вагітних і чоловіків — на 1,5 мм.

"Повільно ростуть у людей, які часто нервують, перебувають у депресії. Для прискорення росту їжте холодець і желе — продукти, до складу яких входить натуральний желатин".

gazeta.ua