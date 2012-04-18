У США через холеру гинуть перелітні птахи

Більше 10 тис перелітних птахів загинули від пташиної холери на заході США.

Як передає ІТАР-ТАСС, дана форма захворювання передається тільки між пернатими і не становить загрози для людини.

Орнітологи і ветеринари попередили фермерів про можливість падіжу свійської птиці і на час епідемії рекомендували карантин, повідомило сьогодні нью-йоркське радіо.

Проте експерти вважають, що загроза епідемії, швидше за все, минула. Можливі лише окремі випадки загибелі перелітних птахів у районах боліт і лісових озер, де вони гніздяться в шлюбний період навесні. Цю територію площею 23 тис га на кордоні між штатами Каліфорнія і Орегон облюбували нині понад 2 млн пернатих.

Цього року епідемія пташиної холери, яка в США фіксується практично щороку, особливо сильна. Орнітологи пояснюють це недавньою посухою і виключно теплою зимою. Багато лісових боліт та озер висохли. Тому поблизу водойм, які збереглися, спостерігається значна концентрація пернатих, що створює сприятливі умови для поширення пташиної холери.



