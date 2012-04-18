Брейвік заявив у суді, що повторив би свої злочини

Норвезький терорист Андерс Брейвік заявив на засіданні суду в Осло, що повторив би свої злочини.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на «Рейтерс», він назвав свої злочини «витонченими і захоплюючими».

Повідомляється, що злочинець читає свої свідчення з листа, монотонно і без емоцій. Свою провину він не визнав і пояснив, що його вбивства були здійснені, щоб захистити Норвегію і її жителів.

А.Брейвік влітку минулого року підірвав бомбу в урядовому кварталі Осло і розстріляв більш як 60 чоловік у молодіжному таборі на острові Утоя. Остання психіатрична експертиза визнала його осудним.