Як швидко схуднути до травневих свят

Травневі свята не за горами і треба бути у формі. Тим паче, якщо ти збираєшся в морську подорож, то бути неперевершеною в купальнику після затяжної зими не так уже й просто.

Lady.tochka.net пропонує тобі «Повітряну дієту». Приємна назва, правда? Викликає правильні асоціації.

І так. Насамперед, повністю викресли сіль і цукор. Пий не менше 8 склянок води на день (не газованої!).

Дієта триває 7 днів.

Усі соки, які є в меню дієти, маються на увазі натуральні. Пакетовані - дуже не бажано.

Меню «Повітряної дієти»

День 1

Сніданок: скибочка чорного хліба зі шматочком сиру; склянка чаю без цукру.

Обід: гречана каша; склянка кефіру.

Полуденок: вівсяні пластівці, заварені окропом і заправлені 1 ст. л. натурального йогурту.

Вечеря: фруктовий салат із натуральним йогуртом; 1-2 склянки ананасового соку-фреш.

День 2

Сніданок: скибочка чорного хліба зі шматочком сиру; склянка чаю без цукру.

Обід: овочеве рагу — 1 морква, 1 картоплина, 1 цибулина, 1 ст. ложка квасолі (можна потушкувати, додавши ложку соняшникової олії).

Полуденок: вівсяні пластівці, заварені окропом і заправлені 1 ст. ложкою натурального йогурту. Вечеря: 150 г вареного курячого м`яса (без шкіри); 1 яйце, зварене накруто; 1 склянка ананасового соку-фреш.

День 3

Сніданок: скибочка чорного хліба зі шматочком сиру; склянка чаю без цукру.

Обід: 80-грамовий шматочок сала (тобі не здалося) зі шматочком чорного хліба; 1 банан; 2 ст. ложки натурального йогурту.

Полуденок: вівсяні пластівці, заварені окропом і заправлені 1 ст. ложкою натурального йогурту.

Вечеря: картопляне пюре; 2 склянки томатного соку-фреш.

День 4

Сніданок: скибочка чорного хліба зі шматочком сиру; склянка чаю без цукру.

Обід: гречана каша; склянка кефіру; у перерві між прийомами їжі випити 5-7 таблеток активованого вугілля.

Полуденок: вівсяні пластівці, заварені окропом і заправлені 1 ст. ложкою натурального йогурту.

Вечеря: фруктовий салат, заправлений натуральним йогуртом; 1-2 склянки ананасового соку-фреш.

День 5

Сніданок: скибочка чорного хліба зі шматочком сиру; склянка чаю без цукру.

Обід: 60 г вареного курячого філе (шкіру зняти); гарнір із рису; 1 склянка кефіру.

Полуденок: вівсяні пластівці, заварені окропом і заправлені 1 ст. ложкою натурального йогурту.

Вечеря: 2 варені накруто яйця; 1 склянка ананасового соку-фреш.

День 6

Сніданок: скибочка чорного хліба зі шматочком сиру; склянка чаю без цукру.

Обід: гречана каша; 1 яблуко; 1 апельсин.

Полуденок: вівсяні пластівці, заварені окропом і заправлені 1 ст. ложкою натурального йогурту.

Вечеря: терта морква (1 шт.), заправлена натуральним йогуртом; 2 яблука; 2 склянки зеленого чаю без цукру.

День 7

Сніданок: скибочка чорного хліба зі шматочком сиру; склянка чаю без цукру.

Обід: овочеве рагу — 1 морква, 1 картоплина, 1 цибулина, 1 ст. ложка квасолі (можна потушкувати, додавши ложку соняшникової олії).

Полуденок: вівсяні пластівці, заварені окропом і заправлені 1 ст. ложкою натурального йогурту.

Вечеря: 2-3 банани; 1 склянка яблучного соку-фреш.

lady.tochka.net