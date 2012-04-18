Вітамін С врятує від інсульту

Короткостроковий курс вітаміну С допомагає понизити і нормалізувати кров`яний тиск у людей, страждаючих гіпертонією. До такого висновку прийшли дослідники з Медичного Університету Джона Хопкінса.

Вони проаналізували результати 29 клінічних досліджень, присвячених цій проблемі. Середня доза вітаміну С, яку приймали учасники досліджень, склала 500 міліграм в день. Кожен експеримент тривав, в середньому, 8 тижнів.

За даними українських медиків, артеріальна гіпертензія в нашій країні молодіє. 25 млн. жителів нашої країни мають серцево-судинні захворювання, а смертність від них є однією з найвищих в світі.

likar.info