Як лікувати ПМС

10:16, 19 квітня 2012
Зарубіжні новини
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І чи хвороба це

Ми, жінки, вже звикли – ПМС неминучий, боротися з ним безглуздо. Потрібно сісти, скласти руки і чекати, поки перелетить, як дощ.

Однак не завжди це правильно. Бувають випадку, коли ПМС настільки гострий, що можна говорити про відхилення і навіть про лікування. У будь-якому випадку, тобі не завадить дізнатися поради лікаря про те, як боротися з ПМС.

Як боротися з ПМС, спеціально для lady.tochka.net розказала кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, репродуктолог клініки "Мати і дитя" Вікторія Каверіна.

Передменструальний синдром (ПМС) - це циклічні зміни настрою, фізичного стану, що настають приблизно за 2-3 дні до менструації.

Клінічні форми ПМС бувають:

- психовегетативна;

- набрякла;

- цефалгічна;

- кризова;

- атипові.

Залежно від форми ПМС та переважання симптомів рекомендується певна симптоматична терапія та гормонокорекція. Після обстеження лікар призначить лікарські засоби.

Загальні рекомендації: обмежити споживання жирної, гострої, солоної їжі, міцної кави, чаю, алкоголю. Необхідно займатися спортом або хоча б систематично влаштовувати прогулянки на свіжому повітрі. Дуже небажана різка зміна кліматичних зон для тих жінок, які особливо сильно страждають від ПМС.

lady.tochka.net

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