Як лікувати ПМС
І чи хвороба це
Ми, жінки, вже звикли – ПМС неминучий, боротися з ним безглуздо. Потрібно сісти, скласти руки і чекати, поки перелетить, як дощ.
Однак не завжди це правильно. Бувають випадку, коли ПМС настільки гострий, що можна говорити про відхилення і навіть про лікування. У будь-якому випадку, тобі не завадить дізнатися поради лікаря про те, як боротися з ПМС.
Як боротися з ПМС, спеціально для lady.tochka.net розказала кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії, репродуктолог клініки "Мати і дитя" Вікторія Каверіна.
Передменструальний синдром (ПМС) - це циклічні зміни настрою, фізичного стану, що настають приблизно за 2-3 дні до менструації.
Клінічні форми ПМС бувають:
- психовегетативна;
- набрякла;
- цефалгічна;
- кризова;
- атипові.
Залежно від форми ПМС та переважання симптомів рекомендується певна симптоматична терапія та гормонокорекція. Після обстеження лікар призначить лікарські засоби.
Загальні рекомендації: обмежити споживання жирної, гострої, солоної їжі, міцної кави, чаю, алкоголю. Необхідно займатися спортом або хоча б систематично влаштовувати прогулянки на свіжому повітрі. Дуже небажана різка зміна кліматичних зон для тих жінок, які особливо сильно страждають від ПМС.