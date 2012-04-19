Психологи назвали 5 кроків до щастя

Психологи із США сформулювали п`ять основних принципів щастя. Цей список став результатом масштабного дослідження і є набором ефективних способів дії на самосвідомість, щоб відчути себе щасливим.

1. Бути вдячним. Відчуття висловленої подяки створює позитивний ефект протягом декількох тижнів.

2. Думати про хороше. Психологи настійно радять уявляти собі реалізацію своїх мріянь.

3. Здійснювати добро.

4. Пам`ятати про подарунки долі. Ті, хто веде облік приємних подій, відчувають себе щасливішими.

5. Частіше проявляти свої достоїнства. Психологи рекомендують реалізовувати свої яскраві позитивні риси.

Крім того, психологи прийшли до висновку, що щастя – заразливе. Дослідження показало, що перебування поряд з щасливою людиною підвищує шанс самому стати щасливим на 25%.

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