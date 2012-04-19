Японія до 2050 року перестане бути багатою і розвиненою

Японія перестане вважатися багатою і розвиненою країною до 2050 року. До такого висновку прийшла експертна організація Century Public Policy, пов`язана з об`єднанням японських промисловців Keidanren, передає Agence France-Presse.

Причиною цієї тенденції є скорочення кількості робочої сили, викликане вкрай низькими показниками народжуваності.

Крім того, чинниками спаду в Японії є зниження норми заощаджень і скорочення обсягу інвестицій.

За прогнозами експертів, у 2014 році Японія поступиться третім рядком у списку найбільших економік світу Індії. Передбачається, що до середини століття японський ВВП становитиме лише одну третину від індійського і одну шосту від китайського і американського.

За найбільш песимістичним сценарієм розвитку подій, ВВП Японії постійно скорочуватиметься через фіскальні показники, що погіршуються. В результаті країна взагалі вилетить з десятки найбільших економік світу.

Як нагадує Лента.ру, Японія увірвалася до списку світових економічних лідерів у 70-80-х роках. А вже в 1990 році вона була другою економікою світу, лише у півтора рази програючи за обсягом ВВП світовому лідерові - США.

Проте через дві кризи на ринку нерухомості і фондовому ринку у 90-х роках економічне зростання Японії втратило темп. За подальші 15 років ВВП країни ледь збільшився на 20 відсотків. Водночас обсяг держборгу досяг 200 відсотків ВВП, що є найвищим показником серед усіх розвинених країн світу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів Японії, дефіцит зовнішньоторговельного сальдо Японії за 2011 фінансовий рік, який завершився 31 березня поточного року, станови 4,4 трильйона єн (54 мільярди доларів). Дотепер рекордним за обсягами дефіциту зовнішньої торгівлі вважався 1979 рік, коли показник станови 3,13 трильйона єн.

Основними причинами рекордно високого дефіциту став землетрус і цунамі 11 березня 2011 року, аварія на АЕС "Фукусима-1", в результаті якої Японія змушена була значно збільшити закупівлю сировини для ТЕС, а також високий курс єни і нестабільність на європейських ринках, що спричинили скорочення обсягів експорту.



