Як повернути втрачене волосся за 21 день

Японські науковці знайшли спосіб, як повернути втрачене волосся і отримати розкішну шевелюру за 21 день, повідомляє www.newsru.ua.

Зазначимо, поки що експерименти проводили тільки на мишах. Дослідники взяли два типи стовбурових клітин гризунів, виростили з них зразки тканини і вживили цю тканину під шкіру в голови мишей.

За три тижні на голих маківках гризунів виросло волосся. Спершу безбарвне, однак і цю проблему науковці подолали.

Вони додали до тканини ген, що відповідає за колір і гладкість - і наступний урожай уже був чорним та шовковистим.

Незабаром на основі цього методу, запевняють науковці, вони дадуть чоловікам засіб, який зможе назавжди розв`язати проблему облисіння.

Раніше науковці знайшли біологічну розгадку чоловічого облисіння, що має допомогти лікуванню волосся і, можливо, його новому росту. Проводячи дослідження над лисіючим чоловіками і лабораторними мишами, американським науковцям вдалося виявити протеїн, що запускає процес облисіння.