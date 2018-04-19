Краса і здоров`я приходять уві сні

Щоб наступного дня прокинутися не на 9-10 годин старшою, а набагато молодшою, до сну необхідно відповідно приготуватися. Але перш ніж приступити до належних процедур, потрібно зважитися на практичне виконання певних правил і рекомендацій.

Щодня, незалежно від погоди, вийти на коротку "кисневу" прогулянку. Замінити її можна вільними гімнастичними вправами, які треба виконувати увечері при відчиненому вікні, не напружуючись.

Старанно провітріть приміщення, де спите. Можна залишати на ніч відчиненим вікно.

Вечеряти ліпше всього (якщо ви це робите) не менш ніж за дві години до сну. Основним пунктом нашого косметично-гігієнічного вечірнього ритуалу є ретельне миття.

Це може бути купання у ванні чи прийняття душу, під час якого робити масаж шкіри коловими рухами за допомогою не занадто твердої волосяної щітки. Цей масаж не тільки діє благотворно на тіло, але й поліпшує кровообіг.

Не можна лягати спати, не змивши з обличчя косметику й ретельно не очистивши шкіру.

Нормальна і жирна шкіра не завдає великого клопоту під час вечірнього туалету. Знявши з обличчя туш і фарбу косметичною сметанкою, вмийтеся теплою водою з милом (наприклад, ромашковим), а потім нанесіть зволожувальний крем. Більших турбот потребує суха шкіра. Спочатку зніміть з обличчя денну косметику ватними тампонами, міняючи їх часто, доки не залишиться слідів пудри й бруду. Тільки потім умийте обличчя водою і нанесіть жирний або напівжирний крем. На місця, де особливо з`являються зморшки - біля очей, на шиї й підборідді, - нанесіть напівжирний живильний крем, а для сухої шкіри - жирний.

Постіль має бути досить м`якою і під масою тіла набувати зручної форми, але в той же час досить пружною, щоб не спричинити викривлення хребта. Ліпше буде, якщо ви звикнете до невисокої подушки. Це значно поліпшує кровопостачання головного мозку під час сну. Всупереч поширеній думці, надмірна втома й перевтома аж ніяк не сприяють, а, навпаки, перешкоджають швидкому засинанню, тоді як помірна втома прискорює сон. Тому перед сном не перевтомлюйтесь, постарайтеся розслабитись.

Намагайтеся перед сном не "прокручувати" в голові події минулого дня. Треба "знімати денні турботи разом з одягом". Багато хто не спроможний заснути без книги. Ну що ж, читайте, але недовго: 10-20 хв, причому що-небудь легке, наприклад ілюстрований журнал. Займіться справою, що приносить вам задоволення, або подивіться телепередачу (парадоксально, але факт: для деяких жінок, особливо літніх, телевізор у вечірній час - найліпше "снодійне"). Сон - один із секретів молодості. Без достатнього сну не може бути й мови про гладеньке, без зморщок, обличчя, блискучі очі, чисту шкіру.

Ніякі живильні креми не замінять чудодійного сну. Нічний сон навесні коротший. Результати багаторічних досліджень групи психологів з Базельського університету (Швейцарія) показали, що нічний сон коротший у травні-липні, а максимальний за тривалістю у вересні-жовтні. Жінки сплять у середньому на годину довше чоловіків.

Тим, хто довго не може заснути, рекомендується на ніч випивати склянку теплого молока з двома чайними ложками цукру або меду й трьома драже вітаміну B1. Ця суміш діє снодійно. Вчені встановили, що снодійно впливає й аромат деяких рослин, наприклад троянди й герані (за умови, що вони не спричинюють алергійної реакції).

Лютими ворогами нормального сну є куріння, алкоголь і наркотики, а також усі збудливі напої (міцний чай, кава).

На те, щоб заснути, курцям потрібно більше часу, ніж некурцям. Відбувається це тому, що нікотин, стимулюючи утворення адреналіну й норадреналіну, чинить збудливу дію на нервову систему.

Щоб уникнути хропіння, спробуйте робити гімнастику для тренування м`язів м`якого піднебіння. Саме вони часто є "винуватцями" хропіння, тому що розслаблюються, обвисають і перешкоджають вільному надходженню повітря в гортань. Навчіться вимовляти звук "і", при цьому напружуючи м`язи глотки, м`якого піднебіння й шиї. Робіть цю вправу вранці і ввечері, повторюючи по 20-25 разів. Уже через місяць м`язи зміцняться, а хропіння якщо не припиниться зовсім, то стане набагато тихшим.

Дехто вважає, що людина прокидається лише тоді, коли виспиться. Це не так. Зазвичай ми прокидаємося в один і той самий час завдяки "внутрішньому будильнику", що діє за звичкою. Індивідуальна потреба в сні коливається в досить широких межах - від 4 до 10 годин на добу. Кожен має відшукати свою норму сну. Найліпше це зробити під час відпустки, коли ви не втомлюєтеся і не приймаєте ліків: лягайте спати в один і той самий час і забудьте про будильник. Середня тривалість сну за цей період і буде індивідуальною нормою вашого сну.

Юлія Мартиненко