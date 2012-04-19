Влада КНДР погрожує знищити Сеул

КНДР погрожує піти на своїх сусідів "священною війною", якщо ті не вибачаться за образу, нібито завдану Кім Чен Ину у розпалі святкування 100-річного ювілею Кім Ір Сена.

Після невдалого запуску ракети "Инха-3" влада КНДР встигла зробити ряд небезпечних попереджень навколишнім "ворогам". Зокрема, команда Кім Чен Ина погрожує керівництву Південної Кореї, що Сеул може злетіти на повітря. Щоб цього не відбулося, сусідам треба вибачитися.

Про це повідомляють Вести.ру з посиланням на AFP.

Напруга в регіоні зросла до межі в минулу п`ятницю, 13 квітня, коли північнокорейська влада, всупереч заборонам Японії, Росії і країн Заходу, запустила в повітря важку ракету, котра мала вивести перший північнокорейський супутник на орбіту. Ця спроба завершилася невдачею: ракета вибухнула через хвилину після запуску.

За день до цієї аварії Південна Корея оголосила, що направила на сусідів крилаті ракети, здатні уразити будь-яку ціль на території КНДР. Втім, не це стало причиною невдоволення Кім Чен Ина, зазначає видання. Диктатора обурили обнародувані південнокорейською владою дані, згідно з якими керівництво найбільш закритої країни в світі витрачає мільйони доларів на святкування "Дня Сонця", тоді як більша частина населення КНДР голодує. Крім того, за даними південнокорейської влади, тільки на запуск ракети "Инха-3" команда Кім Чен Ина витратила 850 мільйонів доларів. На ці гроші можна було б придбати 2,5 мільйона тонн кукурудзи.

Такі звинувачення образили північнокорейського диктатора. Він тепер погрожує сусідам, що КНДР не терпітиме такі зухвалі образи, особливо під час святкування вікового ювілею з дня народження засновника Північної Кореї.

"Ми готові дати гідну відсіч їх закипаючій люті і розпочати священну війну, котра знищить зрадників на цій землі. Ми не дозволимо ображати народ і керівництво КНДР, навіть якщо епіцентр спрямованих у нашу сторону провокацій знаходиться в центрі Сеула. Якщо знадобиться, ми не залишимо від міста каменя на камені", - йдеться в заяві представника Верховного командування Корейської народної армії.

Південна Корея заявила, в свою чергу, що готова протистояти будь-яким провокаціям з боку "найбільш войовничої країни в світі".