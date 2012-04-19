Відмова від паління миттєво покращує здоров`я

Учені з Гарвардської медичної школи в Бостоні дійшли висновку, що відмова від куріння практично миттєво покращує здоров`я людини, а небезпека смерті протягом п`яти подальших років знижується на 13%.

Такі дані були одержані в результаті дослідження, проведеного серед більше 100 тисяч жінок за період між 1980 і 2004 роками. Фахівці порівнювали тих жінок, які палили, але кинули, з жінками, які ніколи не починали або не кидали палити. Також одночасно учені вивчали їх способи життя і харчування.

Виявилось, що жінки, які почали палити в 17 років, були більшою мірою схильні до смерті в період дослідження, ніж ті, які набули цю шкідливу звичку в 26 років і пізніше.

До того ж, дослідження підтвердило, що куріння є потенційною причиною появи багатьох захворювань. Наприклад, у 64% курців причина смерті була так чи інакше пов`язана з нікотином, тоді як у колишніх курців цей показник складає 28%.

Ті, хто викурював 35 і більше сигарет за день, були в 115 разів більше схильні до ризику хронічних бронхітів і емфіземи, а ризик раку легенів у курців зростав у 40 разів, у порівнянні з тими, хто не палив.

За словами учених, для них було великою несподіванкою дізнатися, що позитивний ефект відмови від паління виявляється дуже швидко. Наприклад, відносно ішемічної хвороби серця позитивний ефект виявляється протягом перших п`яти років після відмовив у 61% випадків, в 42% випадків - відносно інсульту, і в 21% випадків - відносно раку легенів.