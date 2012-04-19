Найліпший спосіб загартувати свій організм

Способів загартувати своє тіло достатньо у будь-яку пору року. Але в травні, коли надворі вже тепло, це можна зробити за допомогою дуже приємного способу — ходіння босоніж по росі. На відміну від популярних "різких" контрастних процедур, що викликають стрес (наприклад, холодний струмінь води), які не всім через це підходять, цей вид оздоровлення підійде навіть новачкам, оскільки має дуже м`яку дію.

"Загартовуючий ефект ходіння босоніж по росі виникає не тільки завдяки перепаду температур, але і через масаж біологічно активних точок стоп травою і ґрунтом, зволоженню стоп росою — біологічно активною і цілющою рідиною, а також ефекту заземлення, коли земля забирає з поверхні тіла статичну електрику. Все це людину заспокоює", — зазначає Володимир Ничипорук, лікар-реабілітолог вищої категорії, Президент Асоціації "Рух за здоровий спосіб життя".

Оскільки з першими променями сонця роса починає випаровуватися, то прокинутися потрібно раніше. Знайдіть чисту траву, далеко від доріг, зробіть легку розминку, після чого роззуйтеся і починайте ходити по траві — перші 5—7 хв. у швидкому темпі, потім стільки ж — у повільному. Загалом перша прогулянка не повинна перевищувати 15 хв. (через тиждень можна збільшити час прогулянки на 5—10 хв., і так щотижня, поки не досягнете 45 хвилинної тривалості).

Після її завершення швидко одягніть сухі шкарпетки і взуття і походіть, щоб ноги не встигли замерзнути. Такі тренування можна робити щодня. Якщо роси немає, то замініть тренування ходінням босоніж удома по підлозі.

До осені, коли похолодає, тренування потрібно замінити на серйозніше навантаження, наприклад, той же контрастний душ. І так далі, по тій, що висхідній (про те, що саме вибрати і як кому більше підійде загартовуватися, можна порадитися з лікарем-реабілітологом). Якщо на ногах є нариви, подряпини, а тим більше рани, процедура протипоказана.