Оливкова олія допоможе схуднути

Оливкова олія здатна подарувати людям з надмірною вагою фігуру їх мрії. Ненасичені жирні кислоти створюють тривале відчуття насичення.

Вже давно дослідники помітили, що після їжі клітини слизової оболонки дванадцятипалої кишки і верхньої частини тонкої кишки активізуються і утворюють речовину, яка називається олейлетаноламідом. Ця речовина передає мозку сигнал, що організму більше не потрібно їжі. Однак, те, що викликає сигнальну реакцію, досі не було вивчено.

Тому команда дослідників під управлінням Гарі Шварца з Університету Єшива в Нью-Йорку випробовувала на щурах різні живильні речовини і спостерігала за реакцією клітин слизової оболонки. Результат: утворення олейлетаноламіду викликали не протеїни або вуглеводи, а виключно жир.

Крім того, реакція відбувалася тільки в тому випадку, якщо емульсія містила олеїнову кислоту. Ця жирна кислота взаємодіяла безпосередньо з клітинами слизової оболонки кишки і запускала виробництво олейлетаноламіду. З цього відкриття випливає, що цей механізм є природним контролем апетиту, що дозволяє уникнути переїдання.

Те, що багато людей зловживають жирною їжею, залежить від сучасної харчової промисловості. При цьому, йдеться майже завжди про насичені жирні кислоти, які контрольна система організму не розпізнає і не включає гальмівні механізми.

Тепер дослідники сподіваються, що використання в терапії ожиріння олеїнової кислоти дасть хороший результат. Можлива навіть розробка активних речовин, які протидіють руйнуванню олейлетаноламіду і надовго збережуть почуття насичення.

zhinka.info