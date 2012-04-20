Чим корисний кленовий сироп

Аспірант Кейко Абе з Токійського університету провів експеримент з лабораторними тваринами - він давав їм 100-процентний кленовий сироп. Через деякий час він виявив, що їх функції печінки значно покращилися, в порівнянні з тваринами з контрольної групи, яким давали інший солодкий сироп.

Згідно з висновками Абе, кленовий сироп може стати прекрасною альтернативою солодощів для людей, які страждають від діабету (захворювання пов`язане з порушенням роботи печінки).

Так, він радить пити кленовою сироп тим, у кого є зайва вага, підвищена концентрація в крові ліпідів або знижена чутливість до інсуліну.

Під чам нещодавнього дослідження вчені з Рід-Айленда (США) виявили в кленовому сиропі 54 корисних для здоров`я компонента, 5 з яких не містяться к жлодному продукті. Він містить антиоксиданти і володіє протизапальними властивостями.